Calciomercato Milan – Con Rangnick futuro incerto per Rebic: idea Depay

MERCATO MILAN – Come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, Ante Rebic non ha un trascorso positivo con Ralf Rangnick. Il croato del Milan, infatti, ha già avuto modo di lavorare con il tedesco alcuni anni fa, quando l’attuale dirigente del gruppo Red Bull, e allora Ds del Lipsia, lo prese in prestito dalla Fiorentina. Rebic, però, non si trovò troppo a suo agio e il rapporto non troppo felice con il tecnico Alexander Zorniger lo spingeva spesso in panchina o addirittura in tribuna. Poche presenze e ritorno in viola dopo una sola stagione.

Nell’eventualità che Ralf Rangnick dovesse arrivare al Milan come allenatore bisognerà fare anche un discorso dal punto di vista tecnico. Il 4-4-2, modulo di riferimento del tedesco, potrebbe non agevolare troppo Rebic che in quel caso dovrebbe o adattarsi ad esterno, ma ha già dimostrato di non essere il suo ruolo, oppure farsi largo per un posto da seconda punta. Il meglio di sé, però, il croato lo ha mostrato giocando da esterno nel 4-2-3-1, sfruttando al meglio la sovrapposizione di Theo Hernandez e puntando più spesso l’uomo partendo largo.

In ogni caso se dovesse arrivare Ralf, il rapporto tra i due andrà in qualche modo ricucito, perché Rebic ha ancora un anno di contratto col Milan, dopodiché scadrà il prestito biennale dall’Eintracht Francoforte. Qualora non dovesse restare in rossonero, dalla Francia parlano di un interessamento dei rossoneri per Memphis Depay del Lione, olandese di 26 anni. Attualmente si sta riprendendo dalla rottura del legamento crociato subita a metà stagione, ma il contratto in scadenza a giugno 2021 fa gola a molte società. Intanto, il Dt dell’Eintracht Fredi Bobic ha parlato del futuro di Rebic e Andre Silva: LE ULTIME>>>

