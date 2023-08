Lukaku e l’intervista del 2021: “Alla Juventus? Mai, mai, mai” | VIDEO

Nel dicembre 2021 Romelu Lukaku si pentì di essere andato via dall'Inter per tornare al Chelsea ed escluse la Juventus dalle mete future

Il 12 agosto 2021 Romelu Lukaku, in cambio di 113 milioni di euro, lasciò l'Inter per trasferirsi nuovamente al Chelsea, dove già aveva giocato (senza fortuna) qualche anno prima. A fine dicembre 2021, però, Lukaku si era già pentito di essere tornato a Londra e rilasciò un'intervista a 'Sky Sport' in cui auspicava di tornare in nerazzurro. Escludendo, in maniera categorica, un suo possibile, ipotetico, futuro trasferimento al Milan o alla Juventus. A distanza di un anno e mezzo, le cose sembrano essere davvero cambiate ...