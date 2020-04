Calciomercato Juventus – Icardi o Kane, i bianconeri scelgono | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – La Juventus è alla ricerca di un bomber di livello internazionale da affiancare a Cristiano Ronaldo nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato.

La ‘Vecchia Signora‘, infatti, si vuole privare di Gonzalo Higuaín, legato ancora da un anno di contratto alla Juventus, e sostituirlo con un centravanti più giovane da 20-25 gol a stagione.

La scelta del vicepresidente Pavel Nedved e del Chief Football Officer Fabio Paratici, al momento, sembra essersi circoscritta ad uno tra Mauro Icardi, argentino di proprietà dell’Inter ma in prestito al PSG, e Harry Kane, inglese del Tottenham.

Entrambi classe 1993, Icardi e Kane sono accomunati dall’incredibile facilità con cui trovano la via della rete: 20 gol in 31 gare per Maurito con la maglia dei parigini, 17 in 25 per l’uragano britannico, prima dell’infortunio subito.

La differenza tra i due? Il prezzo. Mentre Icardi può finire alla Juventus per 70 milioni di euro circa, Kane difficilmente si muoverà da Londra per meno di 90-100 milioni di euro. Ecco perché, per adesso, è favorito Icardi nella corsa a due per il ruolo di nuovo centravanti bianconero.

Naturalmente, 'Pipita' Higuaín permettendo ….