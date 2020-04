Pronto uno scambio Juventus-Inter per Icardi: i dettagli

NEWS CALCIOMERCATO – Il futuro di Mauro Icardi è inevitabilmente al centro dell’attenzione mediatica, anche se il calciomercato non è iniziato e i campionati sono fermi causa coronavirus. L’argentino è stato avvicinato spesso al Milan in queste settimane, ma la sua priorità sarebbe ancora più clamorosa: la Juventus.

E proprio la Juve sarebbe, forse, d’accordo con un arrivo di Icardi. Ma, secondo i colleghi di Sportmediaset, vorrebbero imbastire una trattativa inserendo una contropartita tecnica per abbassare i costi del cartellino. La Juventus pensa ad uno scambio con Juan Cuadrado, più cash naturalmente.

Nonostante le smentite e le varie voci provenienti da Parigi, i contatti tra l’uomo mercato bianconero Fabio Paratici e Wanda Nara sono andati avanti per tutta la stagione e, seppur complicata, la trattativa è pronta per essere messa in piedi nuovamente quando i battenti del mercato riapriranno. Vedremo quali saranno i prossimi aggiornamenti sul futuro di Icardi. Il Milan invece ha altre priorità in attacco: ecco gli ultimi nomi emersi >>>