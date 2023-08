Calciomercato Inter – Scamacca: scheda, numeri, curiosità | VIDEO

Gianluca Scamacca è un concreto obiettivo dell'Inter per questo calciomercato estivo. Conosciamolo un po' meglio in questo video

Gianluca Scamacca, centravanti italiano classe 1999, è passato l'estate scorsa dal Sassuolo al West Ham per 36 milioni di euro più 6 di bonus. Dopo una sola stagione in Inghilterra, però, caratterizzata da 8 gol in 27 partite ed un'operazione al ginocchio che lo ha messo fuori causa a marzo, potrebbe rientrare in Serie A ora: è un concreto obiettivo di calciomercato dell'Inter. Conosciamo un po' meglio Scamacca, dunque, in questo video della redazione di 'GazzettaTV'