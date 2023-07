Calciomercato – Ecco come giocherebbe l’Inter con Cuadrado | VIDEO

L'Inter è ad un passo dal prendere Juan Cuadrado in questo calciomercato estivo. Ecco la formazione nerazzurra con il colombiano in campo

Juan Cuadrado, esterno colombiano classe 1988, svincolatosi dopo otto stagioni alla Juventus, è vicino a diventare il prossimo colpo di calciomercato dell'Inter. Per 'Panita', pronto un contratto annuale - con scadenza, dunque, fissata al 30 giugno 2024 - da 2,5 milioni di euro netti. Ma come giocherebbe la squadra di Simone Inzaghi con un Cuadrado in più nel motore? Ecco la formazione ipotizzata nel video della redazione di 'GazzettaTV'