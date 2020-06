Calciomercato Inter – Barcellona, countdown per Lautaro Martínez | News

CALCIOMERCATO INTER – Nella giornata di ieri il Barcellona ha perfezionato ed ufficializzato lo scambio con la Juventus: il brasiliano Arthur, per 72 milioni di euro più 10 di bonus, si trasferirà alla corte di Maurizio Sarri; percorso inverso, invece, in direzione Catalogna, sarà compiuto dal bosniaco Miralem Pjanić per 60 milioni di euro più di 5 di bonus.

Il Barça, quindi, ha incassato, al netto dei bonus, 12 milioni di euro in contanti dall’affare con i bianconeri, realizzando, oltretutto, una plusvalenza di oltre 50 milioni di euro sul cartellino dell’ex Grêmio: adesso, quindi, ha la possibilità economica ed i soldi freschi per poter andare a chiudere con l’Inter l’operazione Lautaro Martínez, imbastita da diversi mesi.

L’accordo economico tra Barcellona e Lautaro Martínez c’è già da tempo: contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2025, con un ingaggio di 12 milioni di euro netti a stagione. Va, però, trovata un’intesa con l’Inter, che, come noto, non scende dalle sue richieste: o il Barça paga i 111 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria dell’attaccante, o Lautaro Martínez resterà a Milano. E, qualora ciò accadesse, prolungherebbe il contratto, eliminerebbe la clausola e porterebbe lo stipendio a 5 milioni di euro a stagione.

La clausola, per giunta, scadrà il prossimo 7 luglio, esattamente tra una settimana e quindi questi sono i giorni decisivi per capire se il ‘Toro‘ argentino andrà o meno a giocare con il connazionale Lionel Messi. In alternativa, lo ricordiamo, l’Inter chiede 90 milioni di euro più il cartellino di Junior Firpo. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>