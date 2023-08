Galatasaray, Ziyech presentato in curva insieme agli ultras | VIDEO

Hakim Ziyech si è trasferito dal Chelsea al Galatasaray: il marocchino si è presentato, a Istanbul, in curva allo stadio in mezzo ai tifosi

Sui social è già stata eletta come la presentazione più bella di sempre. Il Galatasaray ha scelto un modo davvero originale per mostrare il suo ultimo acquisto, il marocchino Hakim Ziyech, arrivato dal Chelsea: dopo la vittoria per 2-0 nella seconda gara in campionato contro il Trabzonspor, l'esterno si è posizionato in curva accanto agli ultras, lanciando anche alcuni cori e lasciando di stucco i nuovi compagni, tra cui Lucas Torreira. Guarda il video