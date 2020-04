Calciomercato Fiorentina – Crescono le quotazioni di Nainggolan | News

CALCIOMERCATO FIORENTINA – Inter e Fiorentina, prossimamente, si vedranno per discutere della possibile conferma di Dalbert, terzino sinistro brasiliano, in maglia viola dopo la stagione trascorsa in prestito in riva all’Arno. Presumibilmente, le due società faranno anche il punto su Gaetano Castrovilli, giovane centrocampista che interessa molto ai nerazzurri.

L’Inter, per convincere la Fiorentina, avrebbe intenzione di mettere sul piatto delle trattative ad ampio raggio anche il cartellino di Radja Nainggolan, classe 1988, il quale, attualmente, si trova in prestito al Cagliari, ma la società sarda non sembra intenzionata a spendere i 20 milioni di euro richiesti dal club meneghino per tramutare il suo acquisto in un’operazione a titolo definitivo.

I viola, invece, alla ricerca di un forte ed esperto centrocampista per la prossima stagione, su Nainggolan farebbero volentieri un investimento: secondo quanto riferito da ‘La Nazione‘ in edicola questa mattina, l’idea sarebbe quella di acquistare Nainggolan in prestito oneroso con obbligo di riscatto nel 2021 per una cifra che si avvicini a quella voluta dall’Inter. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA FIORENTINA >>>