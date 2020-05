CALCIOMERCATO – Contatti continui, c’è l’assalto al bomber! / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Ormai è chiaro: Ralf Rangnick ha individuato in Luka Jovic il centravanti perfetto per il Milan del prossimo anno. Il tedesco vuole fortemente il numero 18 del Real Madrid, che conosce molto bene, essendo un ex Eintracht Francoforte, dove ha giocato anche con Ante Rebic. Il serbo ha dato il proprio ok al Milan e con lui ci sono da limare solo alcuni dettagli. La vera montagna da scalare si chiama Real Madrid. I Blancos lo hanno acquistato appena un anno fa per 60 milioni, ma non hanno intenzione di puntarci ancora dopo la stagione deludente. Jovic si è svalutato ed è chiaramente in vendita, in più vuole fortemente il Milan. A questo c’è da aggiungere la crisi da Coronavirus e la voglia del Real di puntare su altri profili. Senza dimenticare i buoni rapporti tra i club. Ecco perché i rossoneri sperano di poter chiudere intorno ai 32 milioni. I contatti sono costanti tra le parti, Ivan Gazidis studia solo la formula migliore e poi partirà l’assalto definitivo. Nel video tutti i dettagli. Per le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>

