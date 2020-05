Calciomercato Milan – Jovic continua ad essere un obiettivo

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, il futuro di Zlatan Ibrahimovic continua a essere un rebus. Lo svedese, infatti, che tornerà in Italia lunedì, dovrà discutere con Ivan Gazidis e decidere se continuare a vestire la maglia rossonera. Zlatan potrebbe restare anche con Ralf Rangnick: né lui e né l’attaccante avrebbero posto veti reciproci.

Al di là comunque della permanenza di Ibrahimovic, serve un altro attaccante. Nel mirino c'è Luka Jovic, anche se ieri ha riportato la frattura dell'osso del calcagno del piede destro: due mesi di stop. Il costo del cartellino dovrebbe aggirarsi intorno ai 40-50 milioni. Il club rossonero sta pensando di proporre al Real Madrid un prestito con obbligo di riscatto o altre formule alternative da sfruttare.