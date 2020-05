Milan femminile, Ganz perde una giocatrice importante

MILAN NEWS – Brutta notizia per Maurizio Ganz. Se il campionato dovesse riprendere, infatti, il tecnico del Milan femminile dovrebbe fare a meno dell’attaccante Berglind Bjorg Thorvaldsdottir autrice di cinque reti con la maglia rossonera dal mese di gennaio.

Il motivo? Come viene riportato da tuttomercatoweb.com, la giocatrice era arrivata in prestito fino a giugno per sfruttare il periodo di pausa dei campionati nordici e tenersi in forma. Il campionato femminile italiano, però, è stato sospeso per l'emergenza coronavirus, e dunque la Thorvaldsdottir tornerà a giocare in Islanda. A riferirlo è Thorsteinn Halldorsson, allenatore del Breidablik: "Berglind tornerà a casa nei prossimi giorni, andrà in quarantena e inizierà gli allenamenti con noi per il prossimo mese". Ganz, dunque, dovrà fare a meno del suo attaccante.