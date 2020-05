CALCIOMERCATO – Campos è l’alternativa a Rangnick / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN – I rossoneri lo avevano cercato già la scorsa estate, quando Leonardo ha annunciato le dimissioni e ora potrebbe tornare di moda. Il Milan è vicinissimo a Ralf Rangnick, che salvo clamorosi colpi di scena prenderà il controllo del mercato rossonero. Nel caso in cui però qualcosa dovesse andare storto Luis Campos sarebbe la prima alternativa. Il direttore sportivo del Lille ha chiesto di rescindere il proprio contratto con il club francese in anticipo, evidentemente perché non più soddisfatto della politica adottata. Il Milan sarebbe un progetto affascinante, ma difficilmente potrebbe convivere con Rangnick. Di certo, però, adesso rappresenta la prima alternativa. Ricordiamo che Campos ha scoperto tantissimi giovani talenti, tra cui Kylian Mbappé. Nella video news le ultime notizie. Per saperne di più LEGGI LA NOTIZIA >>>

