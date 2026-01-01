PIANETAMILAN i nostri video Calciatori ritirati nel 2025, la Top 11: due hanno militato di recente nel Milan | VIDEO
ULTIME MILAN NEWS
Calciatori ritirati nel 2025, la Top 11: due hanno militato di recente nel Milan | VIDEO
Nel 2025 molti calciatori si sono ritirati, appendendo gli scarpini al chiodo dopo una luminosa carriera: anche due del Milan dello Scudetto
Nel 2025 molti calciatori di fama internazionale si sono ritirati, appendendo gli scarpini al chiodo dopo una luminosa carriera. Tra questi, anche due protagonisti, con la maglia del Milan, dello Scudetto 2022 sotto la guida di Stefano Pioli. Di chi si tratta? Guarda il video e scoprilo!