CAGLIARI-MILAN: il ritorno al gol di Ibrahimovic su rigore / News

Sono tantissimi ormai da tempo gli indisponibili in casa rossonera. In Cagliari-Milan, però, è tornato a disposizione di Stefano Pioli dal primo minuto Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese si è subito ripresentato al meglio, con una doppietta. Il primo gol è stato realizzato su calcio di rigore, da lui stesso guadagnato. Numeri impressionanti per lo svedese in stagione, già a quota 12 gol segnati in 9 partite. Nella video news rivediamo la rete su rigore che ha dato il vantaggio al Milan nel match in terra sarda.

