Cagliari-Milan 0-2: Pioli su Kjaer e Meïté

CAGLIARI-MILAN ULTIME NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato delle condizioni di Simon Kjaer e del debutto di Soualiho Meïté in rossonero. Lo ha fatto dopo il match Cagliari-Milan 0-2 della ‘Sardegna Arena‘. Rivediamo e riascoltiamo, dunque, le dichiarazioni di Pioli su Kjaer e Meïté rilasciate in conferenza in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.