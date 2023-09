Brasile-Bolivia 5-1, Neymar supera il record di Pelé | VIDEO

Il brasiliano ex Psg Neymar supera così Pelé come miglior marcatore della storia della nazionale verdeoro. Il Brasile batte 5-1 la Bolivia

Nella prima gara del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026, il Brasile supera per 5-1 la Bolivia. In gol Rodrygo (doppietta), Raphinha e Neymar (doppietta). Il brasiliano ex Psg supera così Pelé come miglior marcatore della storia della nazionale verdeoro. Ecco il video dei colleghi di Gazzetta TV