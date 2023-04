West Ham, Fornals come Giroud: in gol con lo ‘scorpione’ | VIDEO

Pablo Fornals ha segnato il gol finale in Bournemouth-West Ham 0-4 in Premier League. Una prodezza che ha ricordato quella di Olivier Giroud

Ieri Bournemouth-West Ham, partita della 32^ giornata della Premier League, è terminata 0-4 per gli 'Hammers'. In rete Michail Antonio (5'), l'ex milanista Lucas Paquetá (12'), Declan Rice (43') e, nella ripresa, Pablo Fornals (72'). La rete del centrocampista offensivo spagnolo ha ricordato, moltissimo, quella realizzata da Olivier Giroud, attuale centravanti del Milan, il 1° gennaio 2017, in occasione di Arsenal-Crystal Palace 2-0. Un gol in acrobazia, con il gesto dello 'scorpione'. Vediamo il video della prodezza di Fornals!