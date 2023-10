Borussia Dortmund-Milan, girone ora complesso: il commento | VIDEO

Dopo lo 0-0 contro il Borussia Dortmund la classifica del girone si complica per il Milan. Ecco l'analisi e il commento

Una altro pareggio per il Milan in Champions League: i rossoneri non riescono a segnare neanche contro il Borussia Dortmund. Un peccato considerando le occasioni create dai rossoneri nella ripresa e pensando alla sfida con il Newcastle. Ecco il commento e l'analisi della gara dei colleghi di Gazzetta TV