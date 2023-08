Il Milan si prepara all'esordio in campionato nella sfida in trasferta contro il Bologna, ecco la probabile formazione dei rossoneri

Manca ormai pochissimo all'inizio della Serie A 2023/24. Il Milan è atteso in casa del Bologna nell'ultima sfida valevole per la prima giornata di campionato. Ecco come potrebbe scendere in campo la squadra di Stefano Pioli: da Reijnders a Chukwueze.