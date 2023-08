Bologna-Milan, la probabile formazione con 11 stranieri | VIDEO

La probabile formazione dei rossoneri di Stefano Pioli per Bologna-Milan di lunedì sera al 'Dall'Ara': in campo nessun giocatore italiano!

Lunedì 21 agosto, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Dall'Ara' Bologna-Milan, partita della 1^ giornata della Serie A 2023-2024. I rossoneri di Stefano Pioli, con Davide Calabria ancora non al meglio, dovrebbero scendere in campo in Emilia con ben 11 stranieri! Vediamo, dunque, nel video della redazione di 'GazzettaTV', la probabile formazione dei rossoneri per il match inaugurale del nuovo campionato