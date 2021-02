Dopo due sconfitte consecutive era importante vincere e in Bologna-Milan sono arrivati i tre punti per la squadra di Stefano Pioli. Una bella vittoria per 1-2, arrivata con due calci di rigore. Il primo lo ha battuto Zlatan Ibrahimovic, al quale però è stato parato. Per fortuna, però, sulla respinta del portiere è arrivato prima di tutti Ante Rebic, che ha insaccato. Nella video news rivediamo il gol del croato.

