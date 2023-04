“Berlusconi provò a portare Vialli al Milan: io mi opposi” | VIDEO

Francesca Mantovani, figlia di Paolo, Presidente dello Scudetto della Sampdoria nel 1991, ha raccontato questo retroscena di calciomercato

Francesca Mantovani, figlia di Paolo, il presidente della Sampdoria dello Scudetto 1990-91, ha raccontato a 'La Gazzetta dello Sport' un retroscena di mercato tra Silvio Berlusconi e suo padre. L'allora presidente del Milan, voleva portare Gianluca Vialli in rossonero ma fu proprio lei, Francesca, a opporsi e a far saltare l’affare. Ecco l'aneddoto in questo video