Berlusconi, il ricordo di infanzia: “Lo schiaffo di mia madre” | VIDEO

Silvio Berlusconi, scomparso ieri all'età di 86 anni, in un'intervista del 2018 ha ricordato cosa gli successe nel 1948, quando aveva 12 anni

Ieri mattina Silvio Berlusconi, Presidente del Monza e proprietario del Milan per oltre trent'anni, dal 1986 al 2017, è morto all'età di 86 anni. In un'intervista del 2018, Berlusconi raccontò un aneddoto della sua infanzia, che, in parte, spiega da dove nacquero le sue idee politiche ma che, al contempo, ricordò la madre dell'ex Cavaliere e cosa fece al giovane Silvio appena 12enne e perché. Il video