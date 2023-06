Berlusconi, la celebre intervista sul Monza giovane e italiano | VIDEO

Nel 2019 Silvio Berlusconi, che aveva appena rilevato il Monza, rilasciò un'intervista in cui tracciò l'identikit del giocatore modello

Silvio Berlusconi, morto ieri mattina all'ospedale 'San Raffaele' di Milano all'età di 86 anni, nel maggio 2019 rilasciò un'intervista, divenuta ormai celebre, in occasione della sua prima stagione da Presidente e proprietario del Monza. In quell'intervento tracciava le linee guida per i giocatori adatti a vestire la maglia biancorossa. Riascoltiamolo con piacere qui nel video