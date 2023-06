Atalanta, che serata per Koopmeiners: chiude con una tripletta | VIDEO

Teun Koopmeiners, centrocampista dell'Atalanta, ha chiuso la sua bellissima stagione con una tripletta interna contro il Monza. Il video

Probabilmente, in estate, sarà uno dei pezzi pregiati della 'Dea' sul mercato. Per il momento, però, Teun Koopmeiners, centrocampista olandese classe 1998, fa godere i tifosi dell'Atalanta. L'ex AZ Alkmaar ha chiuso, infatti, la sua stupenda stagione (10 gol e 4 assist in 33 partite di Serie A) con una tripletta nel 5-2 interno dei nerazzurri contro il Monza. Nel video di 'GazzettaTV' il commento alla partita e alla prestazione del giocatore atalantino