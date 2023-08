Inzaghi, la tripletta che consegnò lo Scudetto alla Juventus | VIDEO

Il 10 maggio 1998, in Juventus-Bologna 3-2, l'allora bomber bianconero Filippo Inzaghi segnò una tripletta da Scudetto per la Vecchia Signora'

Filippo Inzaghi ha giocato undici stagioni nel Milan ma prima di passare in rossonero ha indossato la maglia della Juventus. Il 10 maggio 1998, in occasione della sfida che i bianconeri di Marcello Lippi vinsero al 'Delle Alpi' per 3-2 contro il Bologna, 'SuperPippo' mise a segno una tripletta (al 34', al 50' e all'81') che, di fatto, avvicinò la 'Vecchia Signora' alla conquista del suo 25° Scudetto. La rivediamo in questo video!