VIDEO MILAN – Il 2 dicembre 2007 il brasiliano Ricardo Kaká, classe 1982, all’epoca fenomeno del Milan di Carlo Ancelotti, volò a Parigi con famiglia, amici, Adriano Galliani e Leonardo, per ricevere il Pallone d’Oro da ‘France Football‘. Riviviamo quella giornata speciale per Kaká in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

