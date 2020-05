VIDEO MILAN – Il Milan di Arrigo Sacchi ha vinto 8 trofei in 4 anni, tra cui 2 Coppe dei Campioni. Il ciclo partì dal 15 maggio 1988 con l’11° Scudetto della storia rossonera, primo ed unico titolo di campione italiano per il ‘Profeta di Fusignano‘. Ripercorriamo quel successo del Diavolo in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

