Al-Hilal, il primo gol di Milinkovic-Savic con la nuova maglia | VIDEO

Sergej Milinkovic-Savic ha segnato il primo gol con la maglia dell'Al-Hilal in occasione della partita di coppa contro il Wydad. Il video

Si è disputata, per la terza giornata del Gruppo C B della Arab Club Champions Cup la sfida tra l'Al-Hilal e il Wydad. Hanno vinto, per 3-1, i padroni di casa. Per l'occasione ha segnato il suo primo gol con la compagine dell'Arabia Saudita anche Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista prelevato dalla Lazio nel calciomercato estivo per 40 milioni di euro. Ecco il video della sua rete