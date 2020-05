21 maggio 1995: esordio in Serie A di Pirlo con il Brescia | VIDEO

VIDEO SERIE A – Andrea Pirlo, classe 1979, ex centrocampista di Inter, Milan e Juventus, esordii in Serie A esattamente 25 anni fa in occasione di Reggiana-Brescia. Quello che poi sarebbe diventato il ‘Maestro‘ Pirlo subentrò al 79′, al posto di Marco Schenardi, in occasione della sconfitta per 0-2 delle ‘Rondinelle‘ allora dirette da Adelio Moro. Il ricordo di quella splendida giornata per Pirlo, che aveva poco più di 16 anni, nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

