Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Genoa, si va verso i 70mila tifosi a San Siro. Ma non è tutto…

MILAN-GENOA

Milan-Genoa, si va verso i 70mila tifosi a San Siro. Ma non è tutto…

Milan-Genoa, si va verso i 70mila tifosi a San Siro. Ma non è tutto… - immagine 1
Ormai siamo agli sgoccioli. E' partito il countdown per Milan-Genoa. A San Siro saranno attesi più di 70mila tifosi
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Ormai siamo agli sgoccioli. E' partito il countdown per Milan-Genoa. Il match, valevole per la 19° giornata di Serie A, è in programma domani sera a San Siro alle ore 20:45. Le due formazioni si sfideranno in un mach davvero importate: il Milan cerca punti per riconquistare la prima posizione, al Genoa invece servono punti per distaccarsi dalla zona retrocessione.

Milan-Genoa

—  

Arriva, però, una notizia molto positiva per la squadra rossonera. Domani sera allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano si attendono circa 70mila spettatori sugli spalti. Continua così la grande fame di calcio e di Milan di tutti i tifosi rossoneri, tra i più presenti nel campionato italiano e al primo appuntamento del 2026.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: ESCLUSIVA Longo: “Mercato Milan, vi svelo i due nomi chiesti da Allegri"

In occasione del match di campionato Milan-Genoa, inoltre, Fondazione Milan ha invitato circa 1500 bambini e ragazzi a vivere dal vivo la prima gara del 2026, una bellissima iniziativa che coinvolge sempre più i giovani tifosi ad appassionarsi a questo bellissimo sport.

Leggi anche
Classifica Serie A 2025-2026: tutti i risultati della 19^ giornata
Classifica marcatori Serie A 2025-2026: i goleador del campionato

© RIPRODUZIONE RISERVATA