Ormai siamo agli sgoccioli. E' partito il countdown per Milan-Genoa. Il match, valevole per la 19° giornata di Serie A, è in programma domani sera a San Siro alle ore 20:45. Le due formazioni si sfideranno in un mach davvero importate: il Milan cerca punti per riconquistare la prima posizione, al Genoa invece servono punti per distaccarsi dalla zona retrocessione.
Arriva, però, una notizia molto positiva per la squadra rossonera. Domani sera allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano si attendono circa 70mila spettatori sugli spalti. Continua così la grande fame di calcio e di Milan di tutti i tifosi rossoneri, tra i più presenti nel campionato italiano e al primo appuntamento del 2026.