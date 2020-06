Verso Lecce-Milan, i rossoneri e le neopromosse: il dato

MILAN NEWS – Dopo più di tre mesi, il Milan torna in campo in campionato e lo fa sul campo del Lecce di Fabio Liverani. Il sito ufficiale rossonero, a tal proposito, ha pubblicato alcune curiosità sul match del Via del Mare, che inizierà alle 19:30.

Una di queste riguarda il Milan e le neopromosse. I rossoneri non perdono contro una squadra neopromossa in Serie A da aprile 2018, contro il Benevento: da allora, per i rossoneri sette vittorie e cinque pareggi. INTANTO NUOVO OBIETTIVO PER LA FASCIA DESTRA PER RANGNICK, CONTINUA A LEGGERE >>>