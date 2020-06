Calciomercato Milan – Rangnick, nuovo obiettivo per la fascia

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto viene riportato da goal.com, Ralf Rangnick sta lavorando per il Milan della prossima stagione. Stando alle ultime indiscrezioni, il tedesco sarebbe interessando a Melayro Bogarde, nipote di Wiston, ex giocatore del Milan.

Bogarde, terzino destro classe 2002, gioca nell’Hoffenheim, squadra con cui ha esordito in Bundesliga lo scorso maggio e con cui ha contratto in scadenza nel 2021. Insomma, Bogarde ha tutti i parametri per essere uno degli obiettivi del Milan di Gazidis. INTANTO DIVERSI CLUB SONO INTERESSATI A PIOLI, CONTINUA A LEGGERE >>>