Verso Crotone-Milan, Molina: “Gara complicatissima per noi”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Salvatore Molina, centrocampista del Crotone, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del club calabrese a proposito della partita che la sua squadra giocherà sabato contro il Milan.

Molina ha dichiarato: “Il Milan? Per il Crotone ogni gara è complicata, a maggior ragione se incontri una squadra di alto spessore come quella di mister Pioli. Questa di domenica sarà complicatissima. I tifosi? Il supporto è fondamentale, a maggior ragione per un piccolo club come il nostro che nei momenti di difficoltà potrebbe trovare una spinta in più dal proprio pubblico. Giocare in Serie A è qualcosa di bellissimo per chiunque, speriamo di poterlo fare con il pubblico presente al più presto”.

Nel frattempo, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, invita Rafael Leao a fare di più. Se vuoi conoscere le sue parole, clicca qui >>