Pioli a Leao: “Ora deve fare di più, mi aspetto grandi prestazioni”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Per la partita di questa sera contro il Bodo Glimt, il Milan di Stefano Pioli dovrà rinunciare ancora allo squalificato Ante Rebic, e a Rafael Leao, tornato ad allenarsi in gruppo da poco dopo lo stop causato dal Covid 19. Dunque, in attacco, poche alternative.

Ma a proposito di Leao, ieri il mister Pioli gli ha mandato un messaggio chiaro e preciso: “Deve mettere le sue qualità sul campo, ha un potenziale incredibile, ma deve giocare con la squadra e fare la differenza, può farlo. Ha avuto il tempo che gli serviva, mi aspetto prove convincenti da lui”. A riportare la notizia è il giornale torinese Tuttosport.

