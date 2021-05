Verona-Torino, ammonito Nkoulou: salterà il match contro il Milan / News

Nel corso di Verona-Torino, l'arbitro ha ammonito il granata Nicolas Nkoulou. Il difensore, già diffidato, salterà il match contro il Milan

Subito dopo lo spareggio Champions tra Juventus e Milan, per i rossoneri non ci sarà troppo tempo per preparare la prossima partita. Questo mercoledì, infatti, è in programma il turno infrasettimanale contro il Torino. Un match che non vedrà Nicolas Nkoulou al centro della difesa di Davide Nicola. Il giocatore, già diffidato, è stato ammonito contro il Verona e sarà dunque squalificato.