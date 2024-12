Verona-Milan, Reijnders salva Fonseca: è il migliore in campo

Verona-Milan, Reijnders salva i rossoneri e Paulo Fonseca. Gol decisivo nel successo rossonero: Tijjani è il migliore in campo

( fonte: acmilan.com ) - Il Milan conquista una vittoria importante contro l' Hellas Verona , imponendosi per 1-0 grazie a una grande prestazione di Tijjani Reijnders . Il centrocampista olandese si è rivelato decisivo , segnando l'unico gol della partita al 56', un tiro preciso che ha trafitto la difesa avversaria. La sua capacità di inserirsi e finalizzare ha fatto la differenza, rendendolo il protagonista indiscusso del match.

Reijnders ha brillato per tutta la partita, mostrando intelligenza tattica e ottima visione di gioco. Il suo gol è arrivato dopo un'azione ben orchestrata, con un assist perfetto di Youssouf Fofana. Oltre alla rete, il numero 14 rossonero ha contribuito in fase difensiva, recuperando palloni e spezzando il gioco avversario, dimostrando di essere un elemento fondamentale per i ragazzi di Fonseca.