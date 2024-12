Milan, Jimenez ancora brillante: Fonseca ha il suo Saelemaekers?

Milan, Jimenez di nuovo tra i migliori in campo. Non è una novità visto che il terzino, lanciato al posto di Theo Hernandez dal primo minuto, era stato il più brillante contro il Genoa. Anche ieri sera a Verona, lo spagnolo ha messo in campo voglia, carattere e tanta duttilità. Fonseca lo sta facendo giocare a sinistra, dove ha giocato sia in difesa che in attacco dopo il KO di Leao. Ma Jimenez potrebbe giocare tranquillamente anche a destra, sia come terzino che come esterno alto. Due indizi, come si suol dire, fanno una prova. Sarà molto difficile per Paulo Fonseca rinunciare da ora in poi al terzino spagnolo. Ora Jimenez è tra i titolari di questo Milan e potrebbe essere una chiave importante della stagione. Ecco le pagelle dello spagnolo dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA