Verona-Milan: Rebic e Castillejo gli unici diffidati | News

Verona-Milan: Rebic e Castillejo in diffida

Nella gara di domenica tra Verona-Milan, match valido per la 26esima giornata di Serie A TIM, Ante Rebic e Samu Castillejo saranno gli unici diffidati nei rossoneri. Dopo aver rimediato un cartellino giallo durante la partita contro l’Udinese, il croato si è aggiunto alla lista dov’era presente solo l’ex Villareal. Con i rossoneri in piena emergenza, i due esterni dovranno fare attenzione a non rimediare un’altra ammonizione e continuare ad essere a disposizione di Pioli. Intanto il Milan pensa al calciomercato: ci sono delle novità che riguardano Tomori.