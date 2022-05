Verona-Milan 1-3, Tonali MVP della partita del Bentegodi | Serie A News

Sandro Tonali, due gol al 'Bentegodi', votato miglior giocatore di Verona-Milan 1-3. Ecco la motivazione ufficiale sul sito web rossonero

Daniele Triolo

Sandro Tonali, centrocampista rossonero autore di due gol al 'Bentegodi' in occasione di Verona-Milan 1-3 di ieri sera, votato miglior giocatore della partita. Ecco la motivazione del riconoscimento per il numero 8 rossonero direttamente dal sito web ufficiale 'acmilan.com'.

"Tonali, giocatore e aggettivo. Difficile trovare parole nuove per descrivere il numero 8 del Milan, ma nella serata di Verona è stato davvero magico. Unico. Una doppietta, anche un gol annullato all'inizio, una prestazione totale da uomo-squadra.

Di fatto ha rimontato l'Hellas, 1-1 e 2-1, due lampi sotto porta - uno per tempo - in una gara fondamentale e in una vittoria da sogno per guardare sempre più da vicino il possibile Scudetto. Il Tonali del 'Bentegodi' è stato votato come migliore in campo dai tifosi milanisti con più del 70% delle preferenze; alle sue spalle Rafael Leão, il quale gli ha servito entrambi gli assist.

Per Tonali sono cinque le reti in campionato, la quarta in trasferta dopo quelle a Bergamo e Roma. Proprio all'Olimpico ha colpito anche la Lazio regalando altri tre punti essenziali per questa volata finale: da lì il Diavolo ha iniziato a crederci.

Tra i numeri di Sandro, rimasto a battagliare nel match fino alla fine, vanno sottolineati i 27 passaggi positivi, i cinque palloni recuperati, le due conclusioni nello specchio - quelle dei gol, quasi da rapace d'area - e i due lanci positivi. A centrocampo ha dominato, una sicurezza per i compagni e una certezza per Pioli. Un orgoglio per il Milan. Applausi, giù il cappello per quanto sta facendo a soli 22 anni festeggiati alla grande proprio ieri". Milan, occasione a costo zero dal Barcellona: le ultime news di mercato >>>

