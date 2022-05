Verona-Milan 1-3: gol e highlights (36^ giornata Serie A) | Video

Gol e highlights di Verona-Milan 1-3, partita della 36^ giornata della Serie A 2021-2022: Rafael Leão inventa, Sandro Tonali segna. Due volte

Verona-Milan 1-3, gol e highlights - Vince ancora il Milan di Stefano Pioli , 1-3 , in casa dell' Hellas Verona di Igor Tudor . Tre punti di fondamentale importanza per il Diavolo che, così, vola a quota 80 punti , si riprende la vetta della classifica in Serie A a +2 sull' Inter e prosegue la sua marcia verso il sogno Scudetto .

A Verona il Milan parte molto bene: nei primi 25' domina e crea un buon numero di occasioni da gol. I rossoneri, però, prendono gol al 38' , quando l'Hellas, al termine di un'azione di contropiede ben congegnata, va in rete con Marco Faraoni . La squadra di Pioli ha il merito di non disunirsi e ribalta il match a cavallo tra il primo ed il secondo tempo.

Il Milan, infatti, segna nel recupero della prima frazione ed in apertura della seconda, con due gol praticamente in fotocopia: azione personale di uno scatenato Rafael Leão ed assist per il gol di Sandro Tonali (che si era già visto annullare una rete per fuorigioco): doppietta, per il numero 8 rossonero, nel giorno del suo 22° compleanno.