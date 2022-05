Verona-Milan, Tudor: “Scudetto? Peccato non possano vincere entrambe”

Igor Tudor, tecnico gialloblù, ha parlato in conferenza stampa dopo Verona-Milan, partita della 36^ giornata della Serie A 2021-2022

Avete giocato con grande intensità. "Abbiamo fatto una bella gara. Purtroppo il Milan oggi è andato forte, e alla fine ha vinto meritatamente. Siamo stati in partita, ci abbiamo provato fino alla fine, ma non ci siamo riusciti. Per fare qualcosa contro le grandi squadre devi trovarle in un momento in cui non sono particolarmente in forma, e invece stasera loro stavano bene. Ci ha fregato il secondo gol, che non mi è piaciuto: l'abbiamo preso dopo un calcio d'angolo, una situazione che avevamo provato per due giorni in allenamento".