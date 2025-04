Venezia-Milan, Tomori: 'Qualcosa sta funzionando. In questo momento...'

Venezia-Milan, Tomori: "In questo momento abbiamo trovato il modulo giusto per noi"

Sul modulo: "Abbiamo le caratteristiche per giocare con la difesa a tre, ma anche a quattro. E' vero che abbiamo avuto difficoltà con entrambi i moduli a volte, ci stiamo godendo un buon periodo. Mancano 4 partite più la finale di Coppa Italia, quindi mi sembre che abbiamo trovato continuità e dobbiamo continuare. Abbiamo una settimana per riposare e lavorare. Ci troviamo bene. In questo momento abbiamo trovato il modulo giusto per noi, abbiamo preso un solo gol nelle ultime partite quindi qualcosa sta funzionando. Siamo contenti e dobbiamo continuare".