Spazio alle dichiarazioni pre-partita a 'San Siro': i giallorossi di Eusebio Di Francesco hanno conquistato già 6 punti nelle prime 4 giornate di campionato
Milan-Lecce, il pullman dei rossoneri è arrivato allo stadio di 'San Siro'
Danilo Veiga, giocatore giallorosso, ha parlato a 'DAZN' nel pre-partita di Milan-Lecce, sfida valida per la 5^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si disputerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Milan-Lecce, le parole di Danilo Veiga
"Ogni giorno posso imparare di più, voglio diventare un difensore forte. Sei punti in quattro gare è buono. Oggi vogliamo giocare con coraggio per rubare punti. Non posso rivelare indizi tattici (ride, n.d.r), vedremo durante la partita".
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