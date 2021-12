Udinese-Salernitana, il Giudice Sportivo rinvia la decisione

Udinese-Salernitana è stata rinviata perché i campani sono stati bloccati a causa di molte positività al Coronavirus, ecco le ultime.

Martedì si sarebbe dovuta giocare Udinese-Salernitana, ma il match non si è disputato a causa di molte positività al Covid tra i giocatori campani, che sono stati bloccati. Gli è stato impedito di partire e dunque non si sono presentati. La partita, però, non è stata ufficialmente rinviata. Quindi l'arbitro ha dato l'inizio e atteso 45 minuti, per poi decretare la fine. Ci si aspettava il 3-0 a tavolino da parte del Giudice Sportivo per i bianconeri, ma così non è stato. Il club granata aveva preannunciato che avrebbe fatto reclamo e ha così bloccato l'iter per il momento. Decisione rinviata, si attendono novità.