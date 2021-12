A breve ripartirà il calciomercato. Il Milan vorrà e dovrà farsi trovare pronto: la squadra è al secondo posto in classifica e l'obiettivo di Maldini e Massara è di migliorare ulteriormente la rosa. La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina fa il punto sul mercato rossonero. In primo piano c'è l'acquisto di un difensore centrale dopo l'infortunio di Simon Kjaer. Per saperne di più, proseguite con le prossime schede.