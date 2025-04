Udinese-Milan, Zancan: “Una difesa a tre potrebbe proteggere meglio Theo Hernandez”

Udinese-Milan, Zancan: " L’infortunio di Walker ha costretto al cambio in difesa"

Le parole di Zancan sulla scelta della difesa tre: "L’infortunio di Walker ha spostato tanto e ha portato a questo sistema. Abbiamo visto il Milan difendere talmente male quest’anno che portare novità può non essere una cattiva idea. Quasi un inedito per Conceiçao, che non ama tanto questo sistema: lo ha usato in Champions qualche volta quando era molto sfavorito. Questo è un sistema che potrebbe proteggere un po’ Theo Hernandez".