Udinese-Milan, le probabili formazioni: quante assenze per Amorim. Hutchinson sarà titolare

Triplice fischio dell'arbitro Matteo Marcenaro: è finita Udinese-Milan, gara valida per l'ottava giornata del del campionato di Serie A 2026-27: sfida che si è giocata presso il 'Bluenergy Stadium' di Udine. Al termine della partita hanno parlato i protagonisti: ecco le parole di Christian Pulisic, giocatore del Milan a 'DAZN'.

Udinese-Milan, le parole di Pulisic

"Quando Modric ha la palla con un po' di tempo il mio lavoro è muovermi in profondità. Ho visto spazio, l'ho stoppata bene e ho fatto gol. Settimana scorsa avevo segnato così ed era fuorigioco, non volevo ricapitasse. Dobbiamo iniziare sempre le partite come abbiamo fatto oggi. Se facciamo gol subito e ci mettiamo questa intensità possiamo avere continuità".

La leadership e il derby

"C'è modo e modo di essere leader. Non sono uno che parla tanto, mi piace dimostrare sul campo. Anche con tanti infortuni abbiamo giocato molto bene. Ora dobbiamo pensare al Bologna, poi ragioneremo sul derby".