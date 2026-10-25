Udinese-Milan non è soltanto una partita importante per la classifica, ma anche una sfida ricca di storia e statistiche. In vista del confronto del Bluenergy Stadium, vale la pena ripercorrere i precedenti tra friulani e rossoneri, soffermandosi sui risultati più recenti, sull'ultima vittoria casalinga dell'Udinese e sull'ultimo pareggio. I numeri raccontano una tendenza favorevole al Milan, ma anche partite nelle quali i bianconeri sono riusciti a imporsi con risultati significativi.

Udinese-Milan, il bilancio dei precedenti in Friuli

Considerando i precedenti ufficiali disputati in Friuli, le due squadre si sono affrontate 53 volte. Il bilancio è in perfetto equilibrio per quanto riguarda pareggi e vittorie rossonere: 15 successi dell'Udinese, 19 pareggi e 19 vittorie del Milan. Il dato comprende i confronti ufficiali e fotografa una rivalità nella quale il fattore campo non ha sempre garantito un vantaggio ai padroni di casa.

Allargando lo sguardo alla sola Serie A, le due formazioni si sono affrontate complessivamente 102 volte: 20 vittorie bianconere, 36 pareggi e 46 successi del Milan. Il bilancio complessivo sorride quindi ai rossoneri, che hanno conquistato quasi la metà delle sfide disputate nella massima serie.

L'ultimo Udinese-Milan: il 3-0 rossonero del settembre 2025

L'ultimo confronto al Bluenergy Stadium si è disputato il 20 settembre 2025 ed è terminato con una netta vittoria del Milan per 3-0. La squadra rossonera ha indirizzato la partita già nel primo tempo, prima di chiudere definitivamente i conti nella ripresa.

A sbloccare il risultato è stato Christian Pulisic al 40'. In apertura di secondo tempo, al 46', Youssouf Fofana ha firmato il raddoppio, mentre al 53' è arrivata la seconda rete personale di Pulisic, autore di una doppietta.

Il successo ha confermato le difficoltà dell'Udinese nel contenere il Milan tra le mura amiche negli incroci più recenti. I rossoneri, infatti, hanno segnato in tutte le ultime sei trasferte in Friuli, realizzando complessivamente 14 gol.

L'ultima vittoria dell'Udinese in casa contro il Milan: il 3-1 del 2023

L'ultimo successo casalingo dei friulani contro il Milan risale al 18 marzo 2023. In quella occasione l'Udinese si impose per 3-1, al termine di una partita ricca di episodi e gol.

Roberto Pereyra sbloccò il risultato al 9', portando avanti i padroni di casa. Nel recupero del primo tempo arrivò una sequenza decisiva: Zlatan Ibrahimović pareggiò al 45'+3', trasformando un calcio di rigore dopo che il primo tentativo era stato ripetuto; appena due minuti più tardi Beto riportò avanti l'Udinese.

Nella ripresa, al 70', Kingsley Ehizibue realizzò il definitivo 3-1, chiudendo una serata molto positiva per la squadra allora allenata da Andrea Sottil. Quel risultato resta l'ultimo successo dei bianconeri in casa contro il Milan.

Il 2-3 del 2024 e il digiuno di gol bianconero

Tra le partite più combattute degli ultimi anni spicca anche il 2-3 del 20 gennaio 2024. Il Milan riuscì a conquistare i tre punti in una trasferta complicata, mentre l'Udinese trovò la rete con Florian Thauvin, autore dell'ultimo gol bianconero in casa contro i rossoneri.

Da quel momento, l'Udinese non è più riuscita a segnare al Milan davanti al proprio pubblico. Alla vigilia della nuova sfida, il digiuno casalingo contro i rossoneri era arrivato a 208 minuti di gioco.

Il dato si intreccia con un'altra difficoltà dell'Udinese: la squadra friulana arrivava alla partita dopo tre sconfitte casalinghe consecutive in campionato e 221 minuti senza segnare in casa, con l'ultimo gol firmato da Jesper Karlström contro la Lazio il 7 settembre.

Le statistiche da tenere d'occhio: Ekkelenkamp, Rabiot e i secondi tempi

La sfida mette di fronte avrebbe potuto mettere di fronte due centrocampisti con un impatto importante in zona offensiva. Jürgen Ekkelenkamp aveva collezionato nel 2026 sette gol e quattro assist, distinguendosi inoltre per il numero di conclusioni: nella Serie A in corso risultava il secondo centrocampista per tiri tentati, con 20, alle spalle di Nico Paz.

Dall'altra parte avrebbe potuto esserci Adrien Rabiot, protagonista di un avvio di stagione particolarmente produttivo. Dopo la rete contro l'Atalanta, il francese era arrivato a quattro gol in sette giornate e aveva aperto una striscia di quattro partite consecutive con almeno un gol o un assist. Purtroppo, l'ex Juventus mancherà oggi per un risentimento al polpaccio destro.

Anche la distribuzione delle reti nel corso della partita offre indicazioni interessanti. Il Milan era la squadra più prolifica della Serie A tra il 61' e il 75', con nove gol segnati in quella fascia temporale. L'Udinese, invece, aveva mostrato maggiore solidità nei primi tempi, essendo andata in svantaggio al 45' soltanto una volta nelle prime sette giornate.

Sul piano dei minuti giocati, entrambe le squadre potevano contare su due calciatori sempre presenti in campionato: Okoye e Karlström per l'Udinese, Maignan e Pavlović per il Milan.

Udinese-Milan, una sfida tra storia e necessità di riscatto

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La storia recente dei confronti in Friuli racconta dunque un Milan capace di ottenere risultati importanti, ma anche un'Udinese che in passato ha saputo battere i rossoneri con prestazioni convincenti. L'ultimo pareggio risale al 2021, mentre per ritrovare una vittoria casalinga dei bianconeri bisogna tornare al 3-1 del marzo 2023.Il Milan arriva con numeri offensivi favorevoli nei precedenti più recenti, mentre l'Udinese è chiamata a interrompere il digiuno di gol e la serie negativa davanti ai propri tifosi. Per i friulani, segnare per primi potrebbe essere fondamentale; i rossoneri, invece, proveranno a sfruttare la propria capacità di colpire nella parte centrale del secondo tempo.